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  • Опубликована сегодня в 14:56

Столтенберг, Кулеба и Боррель встретятся 21 февраля

В штаб-квартире НАТО 21 февраля пройдет встреча трех политиков - генсека альянса Йенса Столтенберга, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, - тема которой пока не разглашается. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического Союза.

Также, интересен тот факт, что вышеупомянутый генсек НАТО ранее заявил о своей осведомленности, касаемо времени начала специальной военной операции России на Украине. Вместо того, чтобы сообщить об этом президенту США, политик пошел спать, зная, что его обязательно разбудят.

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