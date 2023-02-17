В штаб-квартире НАТО 21 февраля пройдет встреча трех политиков - генсека альянса Йенса Столтенберга, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, - тема которой пока не разглашается. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического Союза.

Также, интересен тот факт, что вышеупомянутый генсек НАТО ранее заявил о своей осведомленности, касаемо времени начала специальной военной операции России на Украине. Вместо того, чтобы сообщить об этом президенту США, политик пошел спать, зная, что его обязательно разбудят.