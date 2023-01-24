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  • Опубликована сегодня в 9:41

Немцы призвали Столтенберга замолкнуть и не провоцировать Россию

Подписчики немецкого издания Die Welt попросили Столтенберга замолчать после того как в очередной раз заговорил об ядерной угрозы со стороны России.

"Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?" — спросил один из подписчиков газеты.

"Это американцы применили против Японии ядерное оружие. А Путин называл его сдерживающим фактором", — поддержал другой.

"Украина как минимум с 2014 года, а скорее раньше, вооружалась на средства НАТО, что признавали и подтверждали Меркель и Олланд", — высказался еще один подписчик немецкого издания.

Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако Москва не собирается размахивать ядерным оружием массового поражения как битой — это всего лишь сдерживающий фактор.

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