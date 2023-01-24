Подписчики немецкого издания Die Welt попросили Столтенберга замолчать после того как в очередной раз заговорил об ядерной угрозы со стороны России.
"Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?" — спросил один из подписчиков газеты.
"Это американцы применили против Японии ядерное оружие. А Путин называл его сдерживающим фактором", — поддержал другой.
"Украина как минимум с 2014 года, а скорее раньше, вооружалась на средства НАТО, что признавали и подтверждали Меркель и Олланд", — высказался еще один подписчик немецкого издания.
Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако Москва не собирается размахивать ядерным оружием массового поражения как битой — это всего лишь сдерживающий фактор.
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