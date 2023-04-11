с 1 июня 2023 года, железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" планирует внедрить новый вагон-столовую в составе поезда Омск — Симферополь. В настоящее время этот вагон находится на испытаниях в составе поезда 166 Москва — Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предполагается, что средний чек на одного пассажира составит около 540 рублей, а время обслуживания будет сокращено до пяти минут, по сравнению с текущим временем обслуживания в 20 минут.

Кроме того, барная зона в вагоне будет заменена на линию раздачи, и пассажиры смогут выбирать блюда "глазами", как уточнили в компании. Эти изменения также приведут к снижению среднего чека на человека с 920 рублей до 540 рублей.