Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,03-1,53%

На начало торгов в понедельник российский рынок акций выглядел обнадеживающе, однако к закрытию дня проявил негативную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,03% до отметки 3 132,33 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,53%, достигнув уровня 992,18 пунктов. Курс доллара поднялся на 1,79% до 99,76 рублей, евро вырос на 1,6%, достигнув 104,95 рублей, и юань прибавил 0,107%, достигнув 13,60 рублей.

Начало торгов на российском акционерном рынке было обнадеживающим. Рубль продолжал свой нисходящий тренд, что обычно способствует росту акций экспортеров, которые составляют значительную часть индекса. Однако индекс Мосбиржи не смог удержаться выше важного технического уровня в 3 140 пунктов. Снижение доверия со стороны инвесторов объясняется, по мнению инвестиционного стратега "БКС мир инвестиций" Александра Бахтина, общим снижением цен на сырье.

Внешний фон в течение дня также ухудшался. Несмотря на то, что в США удалось избежать политического затяжного противостояния в виде "шатдауна", благодаря временному соглашению на 45 дней, глобальный аппетит к риску оставался под давлением. Негативно повлияла и негативная статистика из Китая. Опубликованные данные по сентябрьским показателям PMI в производственном и секторе услуг от Caixin оказались хуже ожиданий, хотя оставались в зоне роста (более 50 пунктов), как отметил эксперт.

С другой стороны, производственный PMI в США за предыдущий месяц превысил ожидания. По данным ISM, этот показатель достиг уровня роста (51,2 пункта, при ожидаемых 48,5 пункта). В еврозоне соответствующий PMI соответствовал прогнозам, также как и данные о безработице, которая сократилась до 6,4% в августе.

На фоне этой динамики, некоторые акции продемонстрировали рост к концу сессии. Среди лидеров были акции "Сургутнефтегаза" (+3,74%), "Интер РАО" (+3,19%), "Татнефти" (как привилегированные, так и обыкновенные, +2,44% и +2,29% соответственно), "Мечела" (привилегированные акции, +2,33%), "Новатэка" (+2,14%) и котировки Мосбиржи (+2,12%).

"Сургутнефтегаз" обратил на себя внимание, продолжая рост, начавшийся в конце предыдущей недели, и достиг максимальных значений с февраля 2022 года. Компания также объявила о прибыли в размере 846,56 миллиарда рублей по РСБУ за первое полугодие 2023 года и выплатила дивиденды в размере 60,7 миллиарда рублей за весь 2022 год.

Также в понедельник стало известно, что "Интер РАО" ведет переговоры о повышении цен на поставки электроэнергии в Китай после введения экспортных пошлин. Монголия уже согласилась на более высокие цены. Акции "Татнефти" показали рост в ожидании дивидендов, которые будут выплачены 11 октября в размере 27,54 рубля на каждый тип акций (с доходностью около 4%) за первое полугодие 2023 года. Компания "Новатэк" объявила о дивидендах в размере 34,5 рублей на акцию за первое полугодие 2023 года с закрытием реестра 10 октября и доходностью около 2%.

Наибольшие потери к концу сессии понесли акции ТГК-1 (-2,88%), "Русгидро" (-2,76%), НМТП (-2,74%), "Россетей" (-2,38%), "Полиметалла" (-2,35%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,15%), которые корректировались после резкого роста в пятницу.

Прогнозы на 3 октября указывают на диапазон от 3 050 до 3 200 пунктов для индекса Мосбиржи и от 97 до 100 рублей для курса доллара, согласно "БКС мир инвестиций". Согласно Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи во вторник может колебаться между 3 000 и 3 150 пунктов, курс доллара может варьироваться между 98 и 100 рублями, курс евро между 103 и 105 рублями, а курс юаня между 13 и 13,7 рублями.

Во вторник инвесторы будут следить за монетарными сигналами мировых регуляторов, изменениями в сырьевых ценах, динамикой валютного рынка и геополитическими событиями. Китайские биржи останутся закрытыми на этой неделе в связи с национальными праздниками. Также внимание будет уделено данным о числе открытых вакансий на рынке труда США в августе (JOLTS).

Кроме того, Мосбиржа представит данные о объеме торгов за сентябрь. Операционные показатели Мосбиржи, в условиях повышенного интереса к различным финансовым инструментам при высокой волатильности, радуют инвесторов и способствуют сохранению динамики акций лучше, чем на рынке в целом, в том числе благодаря ожиданиям выплаты дивидендов.