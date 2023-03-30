Специалисты холдинга "Росэлектроника", входящего в госкорпорацию "Ростех" создали летные образцы радиопоглощающего материала, который может быть использован для изготовления деталей самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в боевой авиации используются радиопоглощающие покрытия, но они не являются элементами конструкции.

Новый материал способен поглощать до 95% электромагнитного излучения радаров, что затрудняет обнаружение самолета при помощи средств радиолокации.

Преимущество новой технологии в том, что существующие стелс-покрытия необходимо регулярно восстанавливать, а стеклопластик этого не требует. Опытные образцы уже прошли испытания.