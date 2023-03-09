Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с властями Приморского края разработать план строительство города-сателлита Владивостока.
Это поручение Трутнев озвучил во время совещания, посвященного исполнению стратегических инициатив правительства РФ по обеспечению роста численности населения Дальнего Востока на период до 2031 года.
"Нам нужен четкий план действий, чтобы как можно быстрее и эффективнее развивать столицу Дальнего Востока", — сказал Трутнев, передает РИА "Новости".
По информации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, на совещании приняли решение включить проект создания города-спутника в стратегический план развития Владивостокской агломерации. Чекунов отметил, что проработана модель управления этой территорией перспективной застройки — ее предложено включить в городские границы Владивостока, сказал он.
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