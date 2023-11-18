Итальянские археологи объявили о находке статуи бога Аполлона в ходе раскопок на месте античного святилища в Сан-Кашано, недалеко от Флоренции, сообщает ТАСС.

По информации агентства ANSA, изваяние, высотой не менее 2 метров, было найдено в разбитом состоянии, и,по мнению исследователей, представляет собой мраморную копию бронзового оригинала, созданного древнегреческим скульптором IV века до н. э. Праксителем.

Профессор Якопо Таболли, руководитель раскопок от университета для иностранцев города Сиены, высказал мнение, что данная находка может служить документальным свидетельством связи древнего святилища с медицино.

Мраморные копии скульптур Праксителя ранее также обнаруживались; сейчас они находятся в Лувре и Ватиканских музеях. Новая находка имеет особое значение для исследователей, так как ранее ни одна из копий не была ассоциирована с конкретным контекстом.

Ученые полагают, что статуя была намеренно разрушена и выброшена в воду в V веке н. э., когда святилище было заброшено. Однако неясно, был ли это "языческий ритуал" или "акт разрушения языческих идолов со стороны христиан".

В настоящее время гигантской статуе Аполлона, лишившейся рук и части головы, предстоит процесс реставрации. Бронзовые артефакты и изваяния, ранее обнаруженные в Сан-Кашано, находятся на выставке в Квиринальском дворце в Риме.