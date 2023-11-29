Мэр Москвы Собянин объявил о появлении новых городских вокзалов в рамках развития МЦК и МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о появлении новых городских вокзалов в рамках развития Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Он отметил, что уже работают 79 городских вокзалов на МЦК и четырех диаметрах МЦД. Основные преимущества нового стандарта включают быструю пересадку на другие виды транспорта с использованием эскалаторов, лифтов и теплых переходов или навесов.

Городские вокзалы предназначены для всех категорий пассажиров, обеспечивая удобную навигацию и возможность легкости перемещения к различным объектам, таким как музеи, театры и парки. Кроме того, на вокзалах установлены табло с расписанием ближайших поездов.

Собянин также отметил, что стандарт городского вокзала постепенно будет расширяться на большинство станций наземного метро, сообщает Аргументы И Факты.