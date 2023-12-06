Гастроэнтеролог Качаами: голодание по утрам снижает уровень холестерина

Гастроэнтеролог Туфик Качаами подчеркнул важность первого приема пищи утром, так как желудочно-кишечный тракт наиболее активен в это время. Он рекомендует выбирать завтрак в зависимости от планируемой активности дня, подчеркивая, что при физической нагрузке первый прием пищи должен быть богат белками, клетчаткой и углеводами. В случае отсутствия планов на физическую активность врач предпочитает голодание до обеда.
Качаами также отмечает, что ограничение времени приема пищи, такое как голодание с вечера до обеда, может принести пользу, включая снижение уровня холестерина, борьбу с воспалением и уменьшение вздутия живота. Однако он предупреждает, что этот метод не подходит для людей с заболеваниями желудка и кишечника. Качаами также подчеркивает важность обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами, даже для тех, кто пропускает завтрак, чтобы обеспечить здоровье.
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