Поклонники и сторонники Анастасии Ивлеевой выразили негодование в адрес обычных граждан, считая их кровожадными и злыми. Однако актриса и общественный деятель Ольга Будина ответила на эти обвинения.

Она отметила, что ощущение, будто люди живут в разных реальностях. Будина выразила удивление по поводу того, как можно считать российский народ кровожадным, учитывая, что даже пенсионеры направляют деньги на поддержку нужд фронта. Те, кто активно участвует в поддержке военных процессов, уже давно поставили свои личные дела на второй план.

Актриса также подчеркнула, что некоторые известные личности посещали "голое шоу" Ивлеевой, представляя это как случайное появление. Однако после этого они не проявили интереса к помощи российским военным на спецоперациях и не направили средства на их поддержку, как это делают многие другие артисты в России.

Будина напомнила, что среди российских артистов много тех, кто использует свои финансовые возможности для приобретения техники и оборудования, направляя это на передовую. Она подчеркнула, что настоящие "народные" артисты действуют скромно, без публичности, и посвящают свои средства делам, которые имеют реальный социальный вклад.

Будина заключила, что извинения и слезы перед камерами не вызвали доверия, и если бы знаменитости искренне желали помочь, они уже давно бы это сделали.