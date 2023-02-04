Орлов поручил "русофобу" Пушкареву подготовить праздник 300-летия Екатеринбурга. Стариков предложил пригласить патриотов

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову не стоило поручать журналисту-русофобу Игорю Пушкареву организацию празднования 300-летия города. Таким мнением поделился публицист и политик Николай Стариков.

"Если человек имеет какие-то взгляды, стоит ли ему поручать то, что этим взглядами противоречит, будет ли он это делать хорошо, с огоньком, выкладываясь на все 150 процентов? Большой вопрос. Людей, которые дискредитируют армию, держать в государственных органах странно. Зачем искать сложные пути? Пусть патриотические праздники готовят патриоты", -- заявил он.