Орлов поручил "русофобу" Пушкареву подготовить праздник 300-летия Екатеринбурга. Стариков предложил пригласить патриотов

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову не стоило поручать журналисту-русофобу Игорю Пушкареву организацию празднования 300-летия города. Таким мнением поделился публицист и политик Николай Стариков.
"Если человек имеет какие-то взгляды, стоит ли ему поручать то, что этим взглядами противоречит, будет ли он это делать хорошо, с огоньком, выкладываясь на все 150 процентов? Большой вопрос. Людей, которые дискредитируют армию, держать в государственных органах странно. Зачем искать сложные пути? Пусть патриотические праздники готовят патриоты", -- заявил он.
Недавно Пушкарев был оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Ранее Орлов назначил его на пост главы Музея истории Екатеринбурга. Однако открытые антироссийские высказывания журналиста не заставили мэра города уволить его с руководящей должности.
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