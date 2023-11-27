Дочь актера Брюса Уиллиса поделилась новым видео со своим отцом

Дочь актера Брюса Уиллиса, по имени Скаут, поделилась новым видео со своим отцом в одной из своих социальных сетей. В записи отчетливо заметны изменения в поведении актера, вызванные лобно-височной деменцией, из-за которой он практически не проявляет эмоций.

Сначала на видео обратили внимание сотрудники редакции VK Play Media. По всей видимости, Брюс ещё не узнаёт свою дочь. В начале ноября сообщалось, что состояние деменции у актера ухудшается, и он перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур.

О диагнозе лобно-височной деменции Уиллиса его семья сообщила в феврале 2023 года. Врачи отметили прогрессирующий характер болезни, приводящей к постепенной утрате когнитивных способностей. Из-за сложного состояния актер полностью прекратил съемки в кино, сообщает Чемпионат.