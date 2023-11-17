Маколей Калкин станет обладателем своей собственной звезды на Аллее Славы Голливуда

Известный прежде всего благодаря своей роли в фильме "Один дома", актер Маколей Калкин получит данную почетную награду, как сообщено на официальном сайте Аллеи Славы.

Церемония награждения состоится 1 декабря и будет посещена Кэтрин О'Харой, исполнившей роль матери Кевина МакКалистера в фильме "Один дома", а также Наташей Лионн. Звезда с именем Калкина будет 2765-й по счету на Аллее Славы, сообщает АфишаDaily.

Ана Мартинес, продюсер Аллеи Славы, отметила:

"Маколей Калкин — один из важнейших персонажей поп-культуры последних десятилетий. У него богатая фильмография, но фильм "Один дома" остается одним из самых любимых праздничных фильмов, известных во всем мире".

Актер начал свою карьеру в четыре года и дебютировал в кино в фильме "Ракета на Гибралтаре", где сыграл внука Берта Ланкастера. Однако настоящее внимание к нему привлек фильм Джона Хьюза "Дядюшка Бак", где он исполнил роль любознательного племянника Джона Кэнди.

Мировую известность молодой актер получил после роли Кевина МакКалистера в фильме Криса Коламбуса "Один дома", за которую был номинирован на "Золотой глобус". Его участие в сиквеле "Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке" также было признано всемирным успехом. Среди его других работ — участие в пьесах "Мадам Мелвилл", "Лестница Иакова", "Моя девочка", "Хороший сын" и "Богатенький Ричи".

В последние годы актер снялся в сериалах "Американская история ужасов: Часть 10" и "Праведные Джемстоуны".