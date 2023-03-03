Минобрнауки разработало единые программы для пединститутов и учителей

Единые школьные программы стали основой содержания подготовки учителей во всех педагогических вузах, а сами вузы готовят выпускников по единым программам обучения. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"На сегодняшний день разработано ядро педагогического образования: единые программы, утвержденные в школах, ложатся в основу содержания подготовки учителей", — подчеркнул Кравцов, передает РИА "Новости".

По его словам, все педагогические вузы привели к общему стандарту, они готовят будущих учителей по единым программам, чтобы школьники могли получать качественное образование вне зависимости от того, где они живут и учатся — в региональном центре или глубоко в провинции.