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  • Опубликована сегодня в 10:23

Минобрнауки разработало единые программы для пединститутов и учителей

Единые школьные программы стали основой содержания подготовки учителей во всех педагогических вузах, а сами вузы готовят выпускников по единым программам обучения. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"На сегодняшний день разработано ядро педагогического образования: единые программы, утвержденные в школах, ложатся в основу содержания подготовки учителей", — подчеркнул Кравцов, передает РИА "Новости".

По его словам, все педагогические вузы привели к общему стандарту, они готовят будущих учителей по единым программам, чтобы школьники могли получать качественное образование вне зависимости от того, где они живут и учатся — в региональном центре или глубоко в провинции.

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