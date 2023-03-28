Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили две украинские контрбатарейные радиолокационные станции американского производства, огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета.
Кроме того, по словам пресс-офицера группировки войск "Юг" Ивана Бигмы, в районе Марьинки на Донецком направлении уничтожена группа украинских военных численностью до 10 человек.
Контрбатарейные радиолокационные станции (КБР) — это радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и определения координат артиллерийских батарей и других боевых единиц противника. Они используются для обеспечения противоракетной и противоартиллерийской защиты, а также для контроля за выполнением международных договоров о сокращении вооружений.
КБР работают на частотах от нескольких сотен мегагерц до нескольких гигагерц и имеют высокую точность определения координат цели. Они также могут определять тип и характеристики орудий и боеприпасов, которые используются противником.
Существуют различные типы КБР, включая стационарные, подвижные и мобильные системы. Они могут быть установлены на земле, на транспортных средствах или на специальных летательных аппаратах.
Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах
Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с объединенным ураном
Это преступление против планеты
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине