Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили две украинские контрбатарейные радиолокационные станции американского производства, огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета.

Кроме того, по словам пресс-офицера группировки войск "Юг" Ивана Бигмы, в районе Марьинки на Донецком направлении уничтожена группа украинских военных численностью до 10 человек.

Контрбатарейные радиолокационные станции (КБР) — это радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и определения координат артиллерийских батарей и других боевых единиц противника. Они используются для обеспечения противоракетной и противоартиллерийской защиты, а также для контроля за выполнением международных договоров о сокращении вооружений.

КБР работают на частотах от нескольких сотен мегагерц до нескольких гигагерц и имеют высокую точность определения координат цели. Они также могут определять тип и характеристики орудий и боеприпасов, которые используются противником.

Существуют различные типы КБР, включая стационарные, подвижные и мобильные системы. Они могут быть установлены на земле, на транспортных средствах или на специальных летательных аппаратах.