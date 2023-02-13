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  • Опубликована сегодня в 7:54

Марочко: Киев перебрасывает в ЛНР станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

"Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал Марочко, комментируя последние события на фронте в ЛНР.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-50 на херсонском направлении.

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