Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Подозреваемый был задержан членами антитеррористического отдела полиции Стамбула. Атака произошла во время воскресной службы в храме Санта-Мария в Сарыере. Двое маскированных нападавших открыли огонь и затем скрылись с места происшествия.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали "широкомасштабное расследование".

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются все необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования пострадавшим от нападения и сообщил, что на данный момент нет информации о других пострадавших, в то время как полиция и прокуратура продолжают расследование.

В декабре была информация о том, что вооруженный мужчина с пистолетом захватил в заложники водителя грузовика вблизи автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, должность которого занимает Али Ерликая. Предшествующие этому операции силовиков в различных провинциях Турции направлены на задержание лиц, связанных с деятельностью международной террористической организации.