Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев захотел прочитать директорам отечественных заводов телеграммы Иосифа Сталина. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.
Политик недавно перечитывал переписку Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Медведев считает, что подобные тексты взбодрят российских промышленников.
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Медведев назвал отрасль, в которой продолжается сотрудничество между Россией и странами Запада
Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны еще не разорвали контакты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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