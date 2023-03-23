Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев захотел прочитать директорам отечественных заводов телеграммы Иосифа Сталина. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

Политик недавно перечитывал переписку Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Медведев считает, что подобные тексты взбодрят российских промышленников.