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  • Опубликована сегодня в 11:39

Медведев решил прочитать директорам заводов телеграммы Сталина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев захотел прочитать директорам отечественных заводов телеграммы Иосифа Сталина. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

Политик недавно перечитывал переписку Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Медведев считает, что подобные тексты взбодрят российских промышленников.

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