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Икону со Сталиным в грузинском храме Цминда Самеба залили краской
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  • Опубликована сегодня в 18:04

Икону со Сталиным в грузинском храме Цминда Самеба залили краской

Гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала видео в социальной сети Facebook, где показана икона "Матрона Московская" из Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси. Стоит отметить, что владелец компании Meta в России признан экстремистской и запрещенной. На изображении иконы видно, что защитное стекло было облито синей краской, а ее клеймо представляет сцену с Иосифом Сталиным.

6 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки сообщил в своем аккаунте Facebook, что в храме Цминда Самеба появилась икона с изображением Иосифа Сталина.

Позднее Грузинская Православная церковь (ГПЦ) отреагировала на скандал, назвав его "надуманным". Они пояснили, что на иконе Иосиф Сталин не представлен как объект поклонения, а изображен в контексте части иконы, рассказывающей о событиях из жизни святой.

7 января руководительница партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили заявила, что икону в храм подарили представители ее партии.

В октябре прошлого года в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области был установлен бюст Иосифа Сталина.

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