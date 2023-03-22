В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Пациент прибыл на территорию региона из Чувашии, где было выявлено три случая инфицирования. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Больного разместили в медицинском учреждении, а место, где он находится, было дезинфицировано.
Напомним, 15 марта в Чувашии семейная пара разделывала тушу быка, что привело к заражению. Прежде, чем они почувствовали симптомы, мясо было продано цыганам.
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