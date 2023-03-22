В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Пациент прибыл на территорию региона из Чувашии, где было выявлено три случая инфицирования. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Больного разместили в медицинском учреждении, а место, где он находится, было дезинфицировано.

Напомним, 15 марта в Чувашии семейная пара разделывала тушу быка, что привело к заражению. Прежде, чем они почувствовали симптомы, мясо было продано цыганам.