Предстоящие недели в какой-то степени станут определяющими для Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.
По словам Писториуса самым важным приоритетом является обеспечение противовоздушной обороны Украины, чего предстоит достичь в следующие три месяца.
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