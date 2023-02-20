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  • Опубликована сегодня в 7:08

Минобороны Германии назвало "срок" для Украины

Предстоящие недели в какой-то степени станут определяющими для Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.

По словам Писториуса самым важным приоритетом является обеспечение противовоздушной обороны Украины, чего предстоит достичь в следующие три месяца.

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