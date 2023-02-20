Предстоящие недели в какой-то степени станут определяющими для Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.

По словам Писториуса самым важным приоритетом является обеспечение противовоздушной обороны Украины, чего предстоит достичь в следующие три месяца.