По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, срочно служащие, участвующие в миротворческих операциях, будут проходить дополнительную подготовку и выполнять упрощенные задачи, находясь на основных базах миссий. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, срочники могут служить водителями или поварами, они будут разделены на категории военнослужащих. Те, кто будет работать на линии разграничения, будут стоять на миротворческих постах, а другие будут участвовать в миротворческих операциях, выполняя задачи на основных базах.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим, включая срочников, проходить службу в миротворческих миссиях.
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