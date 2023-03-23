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  • Опубликована сегодня в 9:35

Украинский отряд специального назначения сам выбирает себе цели при помощи спутников ЦРУ

В зоне спецоперации действует украинский полицейский отряд, для которого цели выбираются при помощи спутника ЦРУ. Об этом пишет британская газета Times.

Согласно изданию, секретная полицейская группа тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам командира, группа сама выбирает миссии, потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", — приводит газета слова командующего, передает РИА "Новости".

Отмечается, что большая часть миссий специального отряда на данный момент заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.

ЦРУ использует широкий спектр средств, включая спутники, для сбора различных типов информации, таких как изображения поверхности Земли, радиосигналы и прочее.

Спутники ЦРУ, как правило, используются для сбора разведывательной информации и мониторинга событий в мире. Они способны снимать изображения поверхности Земли в высоком разрешении, обеспечивая ЦРУ и другим агентствам США важную информацию о действиях других стран и потенциальных угрозах для национальной безопасности США.

Если информация о том, что украинский спецотряд использует спутник ЦРУ для определения целей, верна, это может указывать на наличие тесной связи между США и Украиной в области безопасности. Однако, использование спутников ЦРУ в военных действиях вызывает серьезные вопросы о законности таких действий и может привести к серьезным последствиям для международных отношений.

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