Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.
"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", — сказал Шеремет.
По словам депутата, спутники США сейчас работают исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что является прямой угрозой России, передает РИА "Новости".
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