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  • Опубликована сегодня в 8:30

В Госдуме предложили "потушить" спутниковую группировку США, координирующую обстрелы территории РФ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.

"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", — сказал Шеремет.

По словам депутата, спутники США сейчас работают исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что является прямой угрозой России, передает РИА "Новости".

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