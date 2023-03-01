Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.

"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", — сказал Шеремет.

По словам депутата, спутники США сейчас работают исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что является прямой угрозой России, передает РИА "Новости".