Московский марафон: одна из участниц пережила клиническую смерть на финише

Российская спортсменка пережила клиническую смерть после участия в московском марафоне, ей удалось спасти жизнь благодаря оперативной помощи медицинских специалистов.
Московский марафон, собравший несколько десятков тысяч участников в Лужниках, стал испытанием для одной из бегуний. Женщина упала на финише, и лишь благодаря вмешательству медицинского персонала ей удалось избежать наихудшего.
Инцидент стал известен благодаря сообщениям в телеграм-каналах. По их данным, 37-летняя спортсменка Елена принимала участие в забеге на дистанцию в 10 километров. Ближе к завершению забега она почувствовала себя плохо и упала прямо на финише. Очевидцы немедленно вызвали медицинскую помощь.
Когда врачи прибыли к бегунье, она находилась в состоянии клинической смерти. Однако благодаря оперативным медицинским мерам, ей удалось вернуться к жизни. В настоящее время она находится в реанимации Первой городской больницы.
Причина потери сознания у бегуньи не уточняется, не известно, имела ли она ранее какие-либо проблемы со здоровьем.
В этом году Московский марафон собрал 38 тысяч бегунов, по официальным данным. Помимо классической дистанции в 42 километра и 195 метров, соревнование включало в себя забег на 10 километров, часть маршрута которого проходила по центральным улицам Москвы, а старт и финиш организованы в Лужниках.
На марафонской дистанции победу одержал москвич Дмитрий Неделин, который пробежал 42 километра и 195 метров за 2 часа 14 минут 1 секунду. У женщин первое место заняла Луиза Дмитриева, опередив ближайшую соперницу на три минуты.
Стоит отметить, что на марафоне было организовано медицинское сопровождение и наличие скорой помощи для участников.
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