Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может быть направлен в Германию для установления протезов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Решение по этому поводу будет зависеть от его состояния. В настоящее время есть улучшения, но выписывать его не планируют.
Также не исключен вариант протезирования в России. Решение будет принимать он сам.
Напомним, в январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
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