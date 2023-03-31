Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может быть направлен в Германию для установления протезов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Решение по этому поводу будет зависеть от его состояния. В настоящее время есть улучшения, но выписывать его не планируют.

Также не исключен вариант протезирования в России. Решение будет принимать он сам.

Напомним, в январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.