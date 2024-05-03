Ученые из России нашли способ спасти зубы от кариеса без хирургического вмешательства.
В Омске разработали чудо-гель, при использовании которого кариес перестает развиваться, эмаль восстанавливается, а пациент может не переживать о своей улыбке.
Портал ferra.ru сообщает, что средство испытали в лабораториях и клиниках. Результат геля превосходит западные агалоги.
"Ученым удалось совместить: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне", — рассказала завкафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина.
Так, пользовать средством будет необходимо раз в 6 месяцев по 2-3 недели. Эффект от геля длится до полугода.
Фото: commons.wikimedia.org/dozenist ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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