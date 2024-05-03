Российским туристам станет доступен бюджетный маршрут в одну из популярных исламских стран — Саудовскую Аравию.



Дело в том, что из этой страны в Москву начнет летать лоукостер, сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".



Рейсы из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в аэропорт "Внуково" и обратно будут летать с 1 июля по понедельникам, средам и пятницам. Однако в системе перевозчика нашей страны пока нет.



Кстати, авиакомпания, которая начнет летать из Саудовской Аравии в российскую столицу, делает рейсы по многим странам. А новое направление обещает стать популярным, если цены на билеты не будут слишком высокими.

Фото: flickr.com/lawepw