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Россияне смогут летать в Саудовскую Аравию
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:29

Россияне смогут летать в Саудовскую Аравию

Российским туристам станет доступен бюджетный маршрут в одну из популярных исламских стран — Саудовскую Аравию.

Дело в том, что из этой страны в Москву начнет летать лоукостер, сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Рейсы из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в аэропорт "Внуково" и обратно будут летать с 1 июля по понедельникам, средам и пятницам. Однако в системе перевозчика нашей страны пока нет.

Кстати, авиакомпания, которая начнет летать из Саудовской Аравии в российскую столицу, делает рейсы по многим странам. А новое направление обещает стать популярным, если цены на билеты не будут слишком высокими.

Фото: flickr.com/lawepw

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