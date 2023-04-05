Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" за который выступает российский хоккеист Александр Овечкин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.
Это стало известно после матча между "Флоридой Пантерз" и "Баффало Сейбрз". Встреча закончилась победой первой команды со счетом 2:1.
Таким образом "Флорида" набрала 87 очков в 78 матчах и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. В активе "Вашингтон Кэпиталз" 77 очков в 77 играх. Даже если клуб выиграет все оставшиеся пять матчей, он наберет лишь 10 очков. Если допустить, что "Флорида" проиграет свои игры, то они сравняются по очкам, но по дополнительным показателям команда Овечкина все же уступит сопернику.
Отметим, что "Вашингтон Кэпиталз" последний раз не попадал в серию плей-офф в сезоне 2013-2014 годов.
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