Ежегодный 19-й всероссийский тур "Ледниковый период. Снова вместе" начнется в феврале и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому недавно ампутировали обе стопы. Как сказал продюсер шоу, серебрянный призер Олимпийских игр Илья Авербух, команда планировала мероприятие намного раньше - еще в прошлом году, но жизнь внесла сильные коррективы.
"Семья - это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе"
Напомним, что Костомаров попал в больницу с тяжелым диагнозом 10 января и до сих пор остается под наблюдением врачей. Поэтому, по словам Авербуха, полученные средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию спортсмена.
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