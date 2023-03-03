Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" лишился своего нападающего: спортсмен Владислав Наместников перешел в "Виннипег", сообщается в пресс-службе.
Однако, результат сделки также стал выигрышным для "Сан-Хосе", ведь клуб получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.
Напомним, что в текущем сезоне Наместников в 57 матчах забросил 6 шайб и отдал 9 голевых передач. В общей сложности он набрал 251 очко в 610 матчах НХЛ.
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