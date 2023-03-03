Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 22:48

Гимнастка Симакова поменяла русское спортивное гражданство на немецкое

С марта 2024 года спортсменка Анастасия Симакова может выступать за Германию, так как Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену ее спортивного гражданства с российского на немецкое, сообщив об этом на своей пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом году девушка переехала в Германию, где планирует продолжать свою карьеру.

Мир

Перри Джонсон - еще один кандидат на пост президента США

Бизнесмен не в первый раз старается занять руководящую должность страны или штата

Читать полностью

Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины

Только Украина может "диктовать" условия возможного мирного соглашения с Россией, с уверенностью заявил лидер балканского государства

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости