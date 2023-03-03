С марта 2024 года спортсменка Анастасия Симакова может выступать за Германию, так как Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену ее спортивного гражданства с российского на немецкое, сообщив об этом на своей пресс-конференции.
Напомним, что в прошлом году девушка переехала в Германию, где планирует продолжать свою карьеру.
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