Финансовый фактор является ключевой проблемой для студентов, которые хотят заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. Как сказал министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании экспертного клуба "Спорт - норма жизни: развитие физической культуры и массового спорта России", со снижением дохода снижается вовлеченность. Высокие цены и незначительная зарплата - два главных фактора, почему молодежь не вовлечена в разные виды активности.

"40% студентов отметили, что финансовый фактор для них является барьером в крупных городах. Москва - самый развитый город со спортивной инфраструктурой. Но развивается рынок, на нем может возникнуть диспропорция. Услуги есть, но цена на них растет"

Стоит напомнить, что с 2019 года на территории РФ действует национальный проект "Демография", цель которого увеличение продолжительности жизни, распространение в обществе идеи ЗОЖ, донесение до людей о вреде курения и употребления иных опасных средств.