Ученые объяснили, почему совместные тренировки не рекомендуются пожилым парам

Ученые из Технологического университета Наньян в Сингапуре пришли к выводу, что проведение совместных тренировок может привести к уменьшению ежедневной физической активности у пожилых супружеских пар. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI).
В рамках исследования приняли участие 240 человек в возрасте от 54 до 72 лет, все состояли в браке и проживали вместе со своими супругами. Участников разделили на две группы: одна тренировалась индивидуально в течение 12 недель, а вторая занималась в паре со своими супругами. Для отслеживания данных о количестве шагов, частоте сердечных сокращений, пройденном расстоянии, сожженных калориях, времени активности и качестве сна использовались специальные браслеты-трекеры.
По результатам анализа выяснилось, что у тех, кто тренировался вместе с партнером, среднее количество шагов за 12 недель было меньше, чем у тех, кто занимался в одиночку. В среднем участники, тренировавшиеся в паре, делали 10441 шаг в день по сравнению с 11372 шагами у тех, кто тренировался индивидуально. Кроме того, выяснилось, что супружеские пары, занимающиеся вместе спортом, более склонны к сидячему образу жизни.
Исследователи считают, что внедрение упражнений в уже сложившийся ритм дня пары может вызывать дискомфорт и затруднения. Также изменение привычек для совместных тренировок может привести к усталости и потере мотивации.
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