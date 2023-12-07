Ученые выяснили, что чрезмерная физическая активность может наносить вред организму

Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии выявили, что чрезмерная физическая активность может ускорить биологическое старение организма. Результаты исследования, проведенного на 11 тысячах парах близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, были опубликованы на платформе medRxiv.

Участников исследования подразделили на группы в зависимости от уровня физической активности: малоподвижный образ жизни, умеренно активные, активные и высокоактивные. После анализа образцов крови для отслеживания биологического старения и изучения изменений в ДНК ученые обнаружили, что высокоактивные люди имели на 7% меньший риск преждевременной смерти по сравнению с малоподвижными. Однако те, кто занимался чрезмерными физическими упражнениями, биологически старели на 1,8 и 1,3 года быстрее, чем активные и умеренно активные участники соответственно, сообщает Газета.Ру.