Эндокринолог дала рекомендации для людей, страдающих сахарным диабетом

Доктор эндокринологии Наталия Тананакина, работающая в клинике академика Ройтберга, высказала рекомендации для людей, страдающих диабетом. Она подчеркнула важность поддержания оптимального веса, ведения активного образа жизни и правильного питания.
Особое внимание должно уделяться контролю уровня глюкозы в крови, особенно для лиц, которые находятся в группе риска из-за наследственности. Доктор подчеркнула, что соблюдая простые рекомендации по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать серьезных последствий, связанных с сахарным диабетом, сообщает Правда.Ру.
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