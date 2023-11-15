"Наполи" решил разорвать контракт с главным тренером Руди Гарсиа и назначил Вальтера Мадзарри на этот пост, объявила пресс-служба клуба.

Мадзарри ранее уже тренировал "Наполи" десять лет назад. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 21 очко в текущем сезоне. В ранее поступивших слухах утверждалось, что Антонио Конте является главным кандидатом на роль нового тренера "Наполи", сообщает RT На Русском.