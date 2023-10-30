В Москве 350 школьников стали участниками турнира по рукопашному бою

В турнире по армейскому рукопашному бою, проведенном в Московском дворце пионеров, участвовали 350 школьников из различных регионов России, как сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Это первенство было организовано образовательным комплексом "Воробьевы горы" и было посвящено памяти воинов, погибших при исполнении своего военного долга в ходе специальных военных операций. Также оно посвящено памяти Николая Чабанюка, руководителя и тренера физкультурно-спортивного клуба единоборств и судьи первой категории по армейскому рукопашному бою.

В соревнованиях участвовали более 350 школьников из различных военно-патриотических и спортивных клубов, суворовских училищ и кадетских корпусов из разных регионов, включая Москву, Севастополь, Московскую, Ивановскую, Костромскую, Пензенскую, Ярославскую, Нижегородскую области и Краснодарский край, как указано в официальном сообщении, сообщает ТАСС.

Соревнования также включали команды клубов Московского регионального отделения Федерации армейского рукопашного боя России. Участники в возрасте от 8 до 17 лет соревновались в предварительных, полуфинальных и финальных поединках, где судьи определили победителей в разных возрастных группах. Все участники турнира были награждены памятными призами и подарками.