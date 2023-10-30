В Москве 350 школьников стали участниками турнира по рукопашному бою

В турнире по армейскому рукопашному бою, проведенном в Московском дворце пионеров, участвовали 350 школьников из различных регионов России, как сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
Это первенство было организовано образовательным комплексом "Воробьевы горы" и было посвящено памяти воинов, погибших при исполнении своего военного долга в ходе специальных военных операций. Также оно посвящено памяти Николая Чабанюка, руководителя и тренера физкультурно-спортивного клуба единоборств и судьи первой категории по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях участвовали более 350 школьников из различных военно-патриотических и спортивных клубов, суворовских училищ и кадетских корпусов из разных регионов, включая Москву, Севастополь, Московскую, Ивановскую, Костромскую, Пензенскую, Ярославскую, Нижегородскую области и Краснодарский край, как указано в официальном сообщении, сообщает ТАСС.
Соревнования также включали команды клубов Московского регионального отделения Федерации армейского рукопашного боя России. Участники в возрасте от 8 до 17 лет соревновались в предварительных, полуфинальных и финальных поединках, где судьи определили победителей в разных возрастных группах. Все участники турнира были награждены памятными призами и подарками.
Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки
В секторе Газа, движение ХАМАС открыло огонь по израильским танкам, которые пересекали шоссе, соединяющее север и юг в районе Салах-эд-Дин.
В Италии предрекли, что конфликт Израиля и Палестины будет затяжным
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал свои размышления относительно длительности конфликта на Ближнем Востоке.
В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори
Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания.
Юго-восток Москвы заполнен еще на 50 объектов недвижимости
С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы было введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года, как сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.