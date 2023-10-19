Президент Путин ставит цель: 70% россиян занимались спортом к 2030 году

Президент России Владимир Путин объявил о цели вовлечь 70% населения страны в активный спортивный образ жизни к 2030 году. Это заявление было сделано главой государства в рамках международного форума "Россия — спортивная держава", который открылся в Перми 19 октября. Путин подчеркнул, что спорт в России является высшим приоритетом, и традиции выдающихся спортивных достижений будут продолжены.

В рамках данной инициативы также планируется значительное увеличение количества спортивных соревнований разного уровня с более щедрыми призовыми фондами. Однако особое внимание уделяется развитию массового спорта. Президент выразил надежду, что к 2030 году спорт станет нормой жизни для 93 миллионов российских граждан, что составит 70% населения страны.