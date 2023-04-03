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  • Опубликована сегодня в 12:04

С российских тхэквондистов сняли запрет на участие в международных соревнованиях

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях, организованных под ее эгидой. Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Первым мероприятием, на котором российские и белорусские спортсмены смогут выступить, будет чемпионат мира в Азербайджане. Иванов отметил, что это решение было принято на совете Всемирной федерации тхэквондо, который состоялся час назад.

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