Всемирная федерация тхэквондо приняла решение разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях, организованных под ее эгидой. Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Первым мероприятием, на котором российские и белорусские спортсмены смогут выступить, будет чемпионат мира в Азербайджане. Иванов отметил, что это решение было принято на совете Всемирной федерации тхэквондо, который состоялся час назад.