США провоцируют Китай в районе Парасельских островов

Эсминец USS Milius повторно вошел в акваторию Парасельские острова, находящихся в Южно-Китайском море, что вызвало недовольство Китая. Передает РИА "Новости".
Официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй потребовал от США прекратить подобные провокации, заявив, что такие действия наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая.
Ранее официальный представитель Народно-освободительной армии Китая Цзюнь Ли заявил, что эсминец USS Milius вошел в акваторию островов Сиша без разрешения китайской стороны.
Как известно, Парасельские острова являются спорными территориями между Китаем, Тайванем и Вьетнамом. США не признают претензии Китая на эти острова и регулярно проводят свободу плавания вблизи них, что вызывает недовольство Китая.
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