Илон Маск выразил мнение, что приоритетами американского правительства должны быть потребности Соединенных Штатов, а не чрезмерное сосредоточение на поддержке Украины. Он сделал это заявление на своей странице в социальной сети в ответ на пост журналиста Гленна Гринвальда, который саркастически отметил, что основные проблемы на повестке дня, похоже, сосредоточены вокруг предоставления существенной спонсорской помощи Украине.
Маск пояснил, что, хотя он поддерживает помощь Киеву (Украина), основное внимание всегда должно быть сосредоточено на удовлетворении потребностей Соединенных Штатов.
Ранее Маск с юмором прокомментировал частые просьбы Украины и ее союзников о финансовой помощи. Он поделился мемом с отфотошопленным изображением президента Украины Владимира Зеленского, пошутив, что Зеленский не просил помощи в размере миллиарда долларов в течение пяти минут, сопроводив его фотографией лидера с напряженным выражением лица.
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