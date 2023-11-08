Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина и помогает бороться с вшами, как сообщает доктор медицинских наук Дженнифер Молл в статье, опубликованной в журнале VeryWellHealth, исследуя результаты работ иранских ученых из Медицинского университета Исфахана, сообщает Красный Север.

Исследование показало, что употребление в рационе пищи семян пажитника оказывает заметное положительное воздействие на липидный профиль человека, что делает это растение ценным в качестве натурального средства для снижения уровня холестерина.

Анализы также выявили, что пажитник эффективно снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" у пациентов, страдающих диабетом.

Иранские ученые подчеркнули:

"Пажитник значительно улучшил профиль липидов (ЛПНП, ТГ, ОХ и ЛПВП). Он может рассматриваться как эффективное средство для снижения уровня липидов в крови. Для окончательного установления клинической эффективности этого растения требуются дальнейшие высококачественные исследования."

Пажитник встречается в диком виде в горах Кавказа, Восточной Европе, Египте и Эфиопии, а также выращивается по всему миру. Его семена используются для приготовления различных специй, включая такие широко известные как масала, карри и хмели-сунели.

Экстракты и масло пажитника также применяются в народной медицине как средство для борьбы с вшами.