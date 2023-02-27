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  • Опубликована сегодня в 9:27

Аксенов: В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность

Специальная операция весной 2014 года на Крымском полуострове была уникальной, — заявил Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравив при этом бойцов спецподразделений России с их профессиональным праздником.

Аксенов отметил важную роль войск специального назначения в истории Крымского полуострова.

"В дни Крымской весны "вежливые люди" обеспечили нашу безопасность, защитили крымчан от террористического киевского режима, спасли тысячи жизней. Это была уникальная операция, аналогов которой нет в мировой военной истории", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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