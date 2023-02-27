Специальная операция весной 2014 года на Крымском полуострове была уникальной, — заявил Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравив при этом бойцов спецподразделений России с их профессиональным праздником.

Аксенов отметил важную роль войск специального назначения в истории Крымского полуострова.