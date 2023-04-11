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  • Опубликована сегодня в 11:54

Бортников: Украинские спецслужбы активно вербуют российскую молодежь

Украинские спецслужбы и их западные наставники проводят агрессивную идеологическую и вербовочную работу среди граждан России, особенно среди молодежи, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Согласно данным, с февраля прошлого года было предотвращено 118 преступлений террористической направленности, за которыми стояли молодые люди и подростки.

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