Украинские спецслужбы и их западные наставники проводят агрессивную идеологическую и вербовочную работу среди граждан России, особенно среди молодежи, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Согласно данным, с февраля прошлого года было предотвращено 118 преступлений террористической направленности, за которыми стояли молодые люди и подростки.