Украинские спецслужбы и их западные наставники проводят агрессивную идеологическую и вербовочную работу среди граждан России, особенно среди молодежи, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Согласно данным, с февраля прошлого года было предотвращено 118 преступлений террористической направленности, за которыми стояли молодые люди и подростки.
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Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
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