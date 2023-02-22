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  • Опубликована сегодня в 16:13

Спецфонд поддержки семей погибших и ветеранов будет координировать Татьяна Голикова

Специальный фонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов должен быть создан в ускоренном режиме, вице-премьер Татьяна Голикова будет держать ситуацию на контроле. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин "в послании" заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.

"В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции", - отметил Мишустин на заседании правительства, передает РИА "Новости".

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