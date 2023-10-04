Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Украине

Республиканец Джим Джордан, кандидат на пост спикера Палаты представителей США, заявил о своем несогласии с предоставлением помощи Украине в случае его избрания. Он сделал это заявление во время интервью CNN, ответив прямым текстом "я против этого", когда его спросили о новом пакете помощи Украине.

По словам Джордана, он считает, что основные проблемы для Соединенных Штатов связаны с такими вопросами, как безопасность границ и уличная преступность внутри страны, а не с конфликтом на Украине.

Это произошло вслед за отставкой спикера Кевина Маккарти Палатой представителей 3 октября, что стало первым подобным случаем в истории США. Сообщается, что отстранение Маккарти было связано с предполагаемой "секретной сделкой", которую он заключил с президентом Джо Байденом относительно финансирования Украины. Джим Джордан и лидер республиканского большинства Стив Скализ оба были выдвинуты на пост спикера Палаты представителей.