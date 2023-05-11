Поддержка лояльных Смольному СМИ обходится в 30 раз дороже помощи ученым и образовательным проектам

Размер субсидий на поддержку СМИ в Санкт-Петербурге оказался в 30 раз выше выделенных средств на субсидирование науки и образования. Эксперты уже обращали внимание, что внушительнее расходы необходимы губернатору Александру Беглову для личной пиар-кампании.
Глава Петербурга подписал постановление о предоставлении субсидий социально ориентированным в области науки и образования НКО. Однако сумма в размере 5 млн рублей больше похожа на одолжение, на фоне грантов для СМИ.
Общественность уже не первый год обращает внимание на проблемы в сфере науки и образования в Северной столице. Однако Смольный обходит данные вопросы стороной и прикрывает позитивом отсутствие поддержки со стороны города.
На субсидии и гранты городским СМИ из бюджета города были выделены 150 млн рублей. Речь шла о медиапроектах "общественно значимой тематики", согласно информации издания "Деловой Петербург".
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