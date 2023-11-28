Центробанк запустил моментальные переводы по СБП в пять стран

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) стали доступны для российских граждан в пяти странах, как сообщила директор департамента национальной платёжной системы Центробанка России Алла Бакина в интервью газете "Известия".
По её словам, среди этих стран включены Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан.
Бакина также подчеркнула, что международное направление в системе быстрых платежей активно развивается, и для совершения трансграничных операций необходимо наличие интереса со стороны других участников.
В августе Банк России представил данные о том, что более миллиона торгово-сервисных предприятий уже принимают платежи через систему быстрых платежей.
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