Центробанк запустил моментальные переводы по СБП в пять стран

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) стали доступны для российских граждан в пяти странах, как сообщила директор департамента национальной платёжной системы Центробанка России Алла Бакина в интервью газете "Известия".

По её словам, среди этих стран включены Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан.

Бакина также подчеркнула, что международное направление в системе быстрых платежей активно развивается, и для совершения трансграничных операций необходимо наличие интереса со стороны других участников.

В августе Банк России представил данные о том, что более миллиона торгово-сервисных предприятий уже принимают платежи через систему быстрых платежей.