Почти 100 любителей рыбалки сняты с оторванной льдины, которую уносило в открытое море у южных берегов Сахалина. Во время спасательной операции представители службы ГУ МЧС использовали судно на воздушной подушке "Хивус".

"В 17:20 (09:20 мск) спасатели ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области сняли со льдины 42 рыбака, 50 рыбаков выведены с ледового поля"

Сообщается, что представители охранной службы провели осмотр ледового поля.

Не обошлось и без трагедии: в этот же день на том же месте под лед провалились двое рыбаков, выжить им не удалось. Прибывшие на место ЧП спасатели нашли тела, а затем доставили их на берег.