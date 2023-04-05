Почти 100 любителей рыбалки сняты с оторванной льдины, которую уносило в открытое море у южных берегов Сахалина. Во время спасательной операции представители службы ГУ МЧС использовали судно на воздушной подушке "Хивус".
"В 17:20 (09:20 мск) спасатели ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области сняли со льдины 42 рыбака, 50 рыбаков выведены с ледового поля"
Сообщается, что представители охранной службы провели осмотр ледового поля.
Не обошлось и без трагедии: в этот же день на том же месте под лед провалились двое рыбаков, выжить им не удалось. Прибывшие на место ЧП спасатели нашли тела, а затем доставили их на берег.
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